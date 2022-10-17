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«Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке после победы над «Амуром»

Клуб из Екатеринбурга одержал третью победу кряду.
17 октября 2022 19:32
автор: Александр Поволоцкий

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 4:2.

За команду из Екатеринбурга забивали Павел Воронков (29-я минута), Брукс Мэйсек (32-я, в большинстве), Стефан Да Коста (35-я) и Анатолий Голышев, поразивший пустые ворота (60).

У клуба из Хабаровска шайбы забросили Сергей Терещенко (4) и Иван Николишин (49).

«Автомобилист» набрал 29 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции, а «Амур» замыкает турнирную таблицу, имея 13 очков.

20 октября хабаровский клуб примет на своем льду «Витязь», команда из Екатеринбурга днем ранее сыграет в гостях со СКА.

источник: «Советский спорт»
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