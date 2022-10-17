«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» благодаря шайбе Гончарова

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» – «Сибирь» завершился в пользу хозяев – 3:2.

Автором победного гола стал Максим Гончаров, поразивший ворота соперника на 57-й минуте.

Таким образом, «Нефтехимик» набрал 17 очков и вышел на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Сибири» – 22 очка и 5-я позиция на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» – «Сибирь» – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы:

0:1 – 5 Шаров (Бек, Мерфи)

1:1 – 32 Белозеров (Назаров)

2:1 – 39 Митякин ()

2:2 – 42 Литовченко (Шенфельд, Чайковски)

3:2 – 57 Гончаров (Попов, Назаров)