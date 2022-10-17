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ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв московское «Динамо»

Бело-голубые проиграли второй матч кряду.
17 октября 2022 21:52
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА на выезде был сильнее московского «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу команды Сергея Федорова.

У хозяев гол в активе Егора Мартынова (2-я минута).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Артема Сергеева (35-я), Владислава Каменева (40-я) и Антона Слепышева (50-я, в большинстве).

Таким образом, армейцы поднялись на четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков. Бело-голубые (29) идут на второй позиции.

источник: «Советский спорт»
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