ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв московское «Динамо»

ЦСКА на выезде был сильнее московского «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу команды Сергея Федорова.

У хозяев гол в активе Егора Мартынова (2-я минута).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Артема Сергеева (35-я), Владислава Каменева (40-я) и Антона Слепышева (50-я, в большинстве).

Таким образом, армейцы поднялись на четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков. Бело-голубые (29) идут на второй позиции.