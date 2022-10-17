Терещенко поделился мнением по поводу результатов «Ак Барса» в сезоне-2022/23

«А что происходило с «Динамо» последние четыре года? Своих игроков нет - они исчезли. Имена не значит команда. Посмотрите на пример «Динамо» последние четыре года. Здесь всё в совокупности. Должна быть команда, а я её в «Ак Барсе» не вижу.

Команда появится тогда, когда команда будет одним целым и без разницы, кто ты там. Ты должен выходить и ложиться под шайбы, выполнять установку тренера», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет дома с магнитогорским «Металлургом». Игра начнется 19 октября в 19:00 мск.