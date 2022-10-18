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Шайба и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Россиянин проявил себя во всей красе.
18 октября 2022 08:27
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду нанес поражение «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Винсент Трочек и дважды Мика Зибанежад, реализовавшие большинство, а также Каапо Какко, Алексис Лафренье и Артемий Панарин. Отметим, что россиянин, к тому же, стал автором ассистентского хет-трика.

Гости ответили шайбами Франка Ватрано, Тревоса Зеграса, забросившего с передачи Дмитрия Куликова, Максима Комтуа и Дерека Гранта.

В составе «рейнджеров» весь матч провел голкипер Игорь Шестеркин.

источник: «Советский спорт»
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