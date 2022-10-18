Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Александр Овечкин, одну из шайб забросивший в большинстве. Кроме него свои фамилии на табло зажгли Ларс Эллер, Дилан Строум, также воспользовавшийся игрой в неравных составах, Джон Карлсон и Конор Шири.

Овечкин также дважды ассистировал своим партнерам, а другой россиянин - Евгений Кузнецов сделал ассистентский хет-трик.

Гости ответили голами Элиаса Петтерсона, Бо Хорвата, Кертиса Лазара, забившего с передачи Андрея Кузьменко, и Ти Джея Миллера, реализовавшего большинство.

«Столичные» одержали первую победу в новом сезоне, а Овечкин набрал первые очки.