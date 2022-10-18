Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче против «Монреаля»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде проиграли «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых обе шайбы забросил Евгений Малкин. Хозяева ответили голами Ника Сузуки, Коула Кофилда и Кирби Даха, реализовавшего большинство.

Отметим, что благодаря дублю россиянина «Питтсбург» выигрывал со счетом 2:0 после первого периода, но позволил сопернику сравнять счет, а затем вырвать победу в овертайме.