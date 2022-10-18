«Миннесота» проиграла «Колорадо», Капризов и Ничушкин набрали в сумме пять очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Бенджамин Майерс, Самуэль Жирар, Микко Рантанен, Джош Мэнсон, Натан МакКиннон, реализовавший большинство, и Валерий Ничушкин. Еще дважды россиянин ассистировал своим партнерам.

Хозяева ответили дублем Кирилла Капризова и шайбой Йоэля Эрикссона. «Дикари» также дважды восвользовались численным перевесом.

В воротах гостей весь матч провел Александр Георгиев.