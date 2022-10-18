Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин – третьей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин назван лучшим хоккеистом игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, в матче с «Ванкувером» (6:4) россиянин оформил дубль и отдал два голевых паса.

Второй звездой стал нападающий «Бостона» Джейк Дебраск. В активе канадца две заброшенных шайбы и один голевой пас в поединке с «Флоридой» (5:3).

Замкнул тройку российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Анахаймом» (6:4). Также на его счету заброшенная шайба.