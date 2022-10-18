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Малкин о матче с «Монреалем»: Я все еще хороший игрок

Россиянин оформил дубль, но его команда потерпела поражение.
18 октября 2022 11:36
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда проиграла «Монреаль Канадиенс».

«Сегодня мы потерпели тяжёлое поражение, но команда с каждой встречей играет все лучше и лучше. И мое звено, как и я сам, старается продолжать в таком темпе каждый матч. Надеюсь, у меня не будет травм снова. Я чувствую уверенность в себе. Чувствую, что я все еще хороший игрок», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых обе шайбы забросил Евгений Малкин. Хозяева ответили голами Ника Сузуки, Коула Кофилда и Кирби Даха, реализовавшего большинство.

Отметим, что благодаря дублю россиянина «Питтсбург» выигрывал со счетом 2:0 после первого периода, но позволил сопернику сравнять счет, а затем вырвать победу в овертайме.

источник: NHL (НХЛ)
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