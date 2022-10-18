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«Адмирал» в серии буллитов выиграл у «Витязя» в матче КХЛ

Клуб из Владивостока отыгрался за минуту до окончания основного времени.
18 октября 2022 15:43
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Адмирала» одержали домашнюю победу в серии буллитов над подмосковным «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе дальневосточной команды отличились Руслан Ибатулин (10-я минута) и Данил Файзулин (60). У гостей шайбы на счету Никиты Гончарова (17) и Степана Старкова (26). Победный бросок в серии буллитов нанес Рудольф Червени.

«Адмирал» с 20-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Витязь», набрав 24 очка, идет пятым в турнирной таблице Запада.

Следующую игру подмосковный клуб проведет в Хабаровске 20 октября с «Амуром», а «Адмирал» днем позже сыграет на своем льду с московским «Спартаком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Витязь» (Московская область) – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Голы:

1:0 – Ибатулин (Горшков, Саюстов), 09:48

1:1 – Гончаров (Джереми, Рассказов), 16:14

1:2 – Старков (Рассказов, Уилсон), 25:55 (бол.)

2:2 – Файзулин (Елисеев, Чебыкин), 59:25.

3:2 – Червени (буллит)

Вратари: Лазушин - Дорожко

источник: «Советский спорт»
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