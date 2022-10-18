Хоккеисты «Сочи» забросили самую быструю шайбу в истории клуба

Нападающий Кирилл Петьков стал автором самой быстрой шайбы в истории хоккейного клуба «Сочи».

В гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» форвард забросил шайбу на девятой секунде встречи. Ему ассистировали в этом Артем Николаев и Федор Крощинский.

Отметим, что хозяевам площадки к середине первого периода удалось отыграться. На 42-й секунде матча Валентин Демченко после паса Марка Барберио счет сравнял. А на 9-й минуте буллит в ворота «Сочи» реализовал Павел Варфоломеев.