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Форвард «Ак Барса» Радулов в седьмой раз сыграет в матче звезд КХЛ

Болельщики определили первых 16 хоккеистов, которые составят команды звездного матча.
18 октября 2022 20:27
автор: Александр Евграфов

Болельщики выбрали 16 хоккеистов, которые сыграют в матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как отмечается на сайте Фонбет Неделя звезд хоккея 2022, в состав участников вошли вратари Максим Дорожко («Витязь»), Алексей Колосов («Динамо» Мн), Эдвард Паскуале («Локомотив»), Андрей Кареев («Салават Юлаев»). Защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Тревор Мёрфи («Сибирь»), нападающие Виталий Пинчук («Динамо» Мн), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»). Все эти игроки впервые сыграют в подобном матче.

Для Эрика О’Делла («Динамо» М), Никиты Нестерова (ЦСКА), Антона Бурдасова («Трактор») матч станет вторым в карьере. Рекордсменом по участию в матчах подобного ранга является Александр Радулов из «Ак Барса». Для него он станет седьмым.

19 октября стартует трехдневное голосование для журналистов, которые определят еще трех полевых игроков. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны КХЛ.

В матче звезд сыграют две команды, в составе которых будут по 11 человек (2 вратаря и 9 полевых игроков), включая четырех лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены позже.

Звездный уикэнд КХЛ состоится в Челябинске 10 и 11 декабря.

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