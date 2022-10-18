«Локомотив» одержал волевую победу над «Северсталью»

«Локомотив» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» со счетом 4:3 ОТ.
На шайбы хоккеистов железнодорожников Павле Красковского (24-я минута), Георгия Иванова (25) Артура Каюмова (55) и Александра Полунина (65) хозяева льда ответили голами Александра Петунина (32), Адама Лишки (40) и Николая Тимашова (49).
Красно-зеленые с 27 очками идут третьими в Западной конференции, а клуб из Череповца с 22 очками там же занимает восьмое место.
20 октября «Северсталь» примет на своем льду «Салават Юлаев», «Локомотив» сыграет в Москве с «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярославль) - 3:4 (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Красковский (Рафиков), 23:24
0:2 – Иванов (Никулин, Алексеев), 24:15
1:2 – Петунин (Пилипенко, Жабреев), 31:51
2:2 – Лишка (Пилипенко, Тимашов), 39:59
3:2 - Тимашов (Денисов, Морозов), 48:50
3:3 - Каюмов (Иванов), 54:25
3:4 - Полунин (Красовский, Елесин), 64:25