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Минское «Динамо» прервало безвыигрышную серию из пяти матчей, победив «Сочи»

Бело-голубые в матче регулярного чемпионата КХЛ победили «Сочи», для которого поражение стало пятым подряд.
18 октября 2022 21:46
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты минского «Динамо» одержали домашнюю победу над «Сочи» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Динамо» шайбы забросили Валентин Демченко (1-я минута), Павел Варфоломеев (9), Роман Горбунов (34), Ник Меркли (39) и Владимир Алистров (60). У гостей отличились Кирилл Петьков (1), Донат Стальнов (30), Амир Гараев (37).

Минское «Динамо», набрав 20 очков, занимает девятое место, а «Сочи», потерпев пятое подряд поражение, с 9 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

Следующую игру «Сочи» проведет 20 октября в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а минское «Динамо» 22 октября примет у себя ярославский «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Сочи» – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).

Голы:

0:1 – Петьков (Николаев, Крощинский), 00:09

1:1 – Демченко (Барберио), 00:42

2:1 – Варфоломеев (буллит), 08:30

2:2 – Стальнов (Иванюженков), 29:53.

3:2 – Горбунов (Алистров, Шинкевич), 33:17

3:3 – Гараев (Стальнов, Пивцакин), 36:51

4:3 – Меркли (Емелин), 38:21

5:3 – Алистров (Пакетт), 59:33

Вратари: Колосов – Третьяк

источник: «Советский спорт»
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