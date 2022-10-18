Минское «Динамо» прервало безвыигрышную серию из пяти матчей, победив «Сочи»

Хоккеисты минского «Динамо» одержали домашнюю победу над «Сочи» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе «Динамо» шайбы забросили Валентин Демченко (1-я минута), Павел Варфоломеев (9), Роман Горбунов (34), Ник Меркли (39) и Владимир Алистров (60). У гостей отличились Кирилл Петьков (1), Донат Стальнов (30), Амир Гараев (37).
Минское «Динамо», набрав 20 очков, занимает девятое место, а «Сочи», потерпев пятое подряд поражение, с 9 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.
Следующую игру «Сочи» проведет 20 октября в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а минское «Динамо» 22 октября примет у себя ярославский «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Сочи» – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).
Голы:
0:1 – Петьков (Николаев, Крощинский), 00:09
1:1 – Демченко (Барберио), 00:42
2:1 – Варфоломеев (буллит), 08:30
2:2 – Стальнов (Иванюженков), 29:53.
3:2 – Горбунов (Алистров, Шинкевич), 33:17
3:3 – Гараев (Стальнов, Пивцакин), 36:51
4:3 – Меркли (Емелин), 38:21
5:3 – Алистров (Пакетт), 59:33
Вратари: Колосов – Третьяк