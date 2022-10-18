Форвард «Вашингтона» Кузнецов дисквалифицирован на один матч

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч, сообщается на сайте НХЛ.

По информации источника, россиянин оштрафован за удар защитника «Ванкувер Кэнакс» Кайла Барроуза. Инцидент случился 17 октября во втором периоде встречи двух команд. Кроме дисквалификации Кузнецов будет оштрафован на 42 тысячи долларов.

В понедельник «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4. В прошедшей игре Александр Овечкин записал на свой счет две шайбы и две голевые передачи, а Евгений Кузнецов отличился тремя результативными передачами.