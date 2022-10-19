Гол Гаврикова с передачи Чинахова принес «Коламбусу» победу над «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своем льду обыграл «Ванкувер».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых в основное время отличились Джастин Дэнфорд (36-я минута), Зак Веренски (47-я) и Джонни Годро (50-я).

Гости ответили шайбами Бо Хорвата (8-я и 48-я), Элиаса Петтерссона (12-я).

Решающий гол в овертайме на счету Владислава Гаврикова. Он отличился на 64-й минуте с передачи Егора Чинахова и Якуба Ворачека.

Добавим, что в составе «Ванкувера» на лед вышло три российских форварда. Василий Подколзин набрал одно очко за голевой пас, а Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными действиями не отметились.

«Коламбус» набрал два очка и занимает 16-е место в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с одним баллом идет 14-м на Западе.