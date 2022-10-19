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«Тампа-Бэй» проиграла дома «Филадельфии», Кучеров отдал две голевые передачи

В матче приняли участие пять россиян.
19 октября 2022 09:00
автор: Александр Поволоцкий

.«Тампа-Бэй» на своей арене проиграла «Филадельфии» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победившей команды заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон (31-я минута), Джеймс ван Римсдайк (42-я) и Ноа Кейтс (53-я).

Соперник ответил дублем Стивена Стэмкоса (22-я и 25-я).

Российский форвард «молний» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Его одноклубник Владислав Наместников также набрал очко за ассист, а Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула отдал один голевой пас. Его одноклубник Иван Проворов очков не набрал.

«Филадельфия» с шестью очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Тампа» с двумя» идет 15-й.

В другом матче дня «Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» (4:2). В составе «уток» 19 минут на льду провел российский защитник Дмитрий Куликов. Он завершил игру с показателем полезности »-3».

В еще одной встрече «Эдмонтон» проиграл на своем льду «Баффало» (2:4). В составе победителей восемь минут на льду провел российский защитник Илья Любушкин.

источник: «Советский спорт»
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«Тампа-Бэй» проиграла дома «Филадельфии», Кучеров отдал две голевые передачи
В матче приняли участие пять россиян.
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