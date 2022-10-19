«Айлендерс» нанесли поражение «Сан-Хосе», Варламов отразил 26 бросков, у Свечникова гол и передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» дома оказались сильнее «Сан-Хосе».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «островитян».
В составе победителей отличились Оливер Вальстрем (40-я и 46-я минуты), Андерс Ли (31-я), Зак Паризе (35-я) и Кэл Клаттербак (58-я). Российский вратарь Семен Бобровский отразил 26 бросков из 28.
«Акулы» ответили заброшенными шайбами в исполнении Нико Штурма (13-я) и Евгения Свечикова (38-я). Также в активе россиянина голевой пас.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов завершил матч с показателем полезности »+2», а форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов имеет в пассиве »-2».
Добавим, что команда из Нью-Йорка занимает 11-е место на Востоке, набрав четыре очка, «акулы» идут 16-ми на Западе без очков.
В другом матче дня «Калгари» обыграл дома «Вегас» (3:2). Российский защитник «огоньков» Никита Задоров результативными действиями не отметился.