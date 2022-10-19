Гол и передача Зуба принесли «Оттаве» победу над «Бостоном» в результативном матче НХЛ

«Оттава» на своем льду победила «Бостон» (7:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Клод Жиру (2-я минута), Брэди Ткачук (4-я), Дрейк Батерсон (14-я), Шейн Пинто (32-я), Тим Штюцле (34-я) и Марк Кастелиц (37-я). Российский защитник Артем Зуб записал на свой счет гол (50-я) и результативную передачу
У соперников отличились Патрис Бержерон (18-я), Давид Крейчи (21-я), Эй Джей Грир (22-я), Ник Фолиньо (38-я) и Давид Пастрняк (40-я).
Добавим, что «Оттава» набрала два очка и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Бостон» идет третьим с шестью.
В другом матче игрового дня «Нэшвилл» уступил в серии буллитов «Лос-Анджелесу» (3:4). Российский нападающий хищников Яков Тренин завершил матч при показателе полезности »+1».