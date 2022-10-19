Уборщица похитила из дома Глаголевой коллекционную шайбу Овечкина

Российская балерина и актриса Анны Нахапетовой стала жертвой преступления.
Как сообщает «Московский комсомолец», ее дом в престижном посёлке Николина Гора, который принадлежал актрисе Вере Глаголевой, обворовала домработница. Полиция установила шесть эпизодов. Среди похищенных вещей оказалась коллекционная шайба российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Отмечается, что уборщица устроилась на подработку несколько месяцев назад. Злоумышленница систематически совершала кражи, пока это не заметила Нахапетова. Полицейские быстро установили подозреваемую, поскольку часть вещей уборщица выставила на продажу на сайте объявлений. Она привязала аккаунт к своему номеру телефона.
Добавим, что Нахапетова является сестрой супруги Овечкина - Анастасии Шубской.