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Хэммонд покинет «Трактор», в клуб перейдет Мельничук

В прошлом сезоне канадец играл за «Монреаль» и «Нью-Джерси».
19 октября 2022 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Канадский голкипер »Трактора» Эндрю Хэммонд покинет клуб.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, соглашение с 34-летним хоккеистом будет расторгнут без выплаты компенсации.

Отмечается, что состав «Трактора» пополнит Алексей Мельничук. На данный момент россиянин защищает цвета «Сочи». Контракт с «леопардами» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне Мельничук провел восемь матчей, в которых одержал одну победу. Алексей отразил 92,2% бросков.

Хэммонд сыграл за «Трактор» две встречи, в которых пропустил семь шайб.

источник: «Советский спорт»
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