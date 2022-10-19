Хэммонд покинет «Трактор», в клуб перейдет Мельничук

Канадский голкипер »Трактора» Эндрю Хэммонд покинет клуб.
Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, соглашение с 34-летним хоккеистом будет расторгнут без выплаты компенсации.
Отмечается, что состав «Трактора» пополнит Алексей Мельничук. На данный момент россиянин защищает цвета «Сочи». Контракт с «леопардами» рассчитан до 30 апреля 2024 года.
В текущем сезоне Мельничук провел восемь матчей, в которых одержал одну победу. Алексей отразил 92,2% бросков.
Хэммонд сыграл за «Трактор» две встречи, в которых пропустил семь шайб.
источник: «Советский спорт»