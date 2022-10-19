«Трактор» оказался сильнее «Авангарда» в матче КХЛ

«Трактор» на своей площадке принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу челябинского клуба.
В составе хозяев отличился Максим Шабанов (52-я минута).
Таким образом, уральцы с 19 очками поднялись на восьмую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Ястребы» находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 16 очков.
В следующем матче «Трактор» отправится в гости к ЦСКА (24 октября), а «Авангард» сыграет в Омске с «Северсталью» (23 октября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» – «Авангард» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Шабанов (Горюнов, Рольгизер, Карпухин)
источник: «Советский спорт»