Тренер «Авангарда» - о поражении от «Трактора»: Упорная игра. И одни, и другие старались

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после поражения своей команды от «Трактора» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Упорная игра. И одни, и другие старались, хотели выиграть. Может, не такое большое количество моментов, но хорошие скорости, хорошая борьба», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Напомним, что в составе победителей отличился Максим Шабанов (52-я минута).

Уральцы с 19 очками поднялись на восьмую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. «Ястребы» находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 16 очков.

В следующем матче «Трактор» отправится в гости к ЦСКА (24 октября), а «Авангард» сыграет в Омске с «Северсталью» (23 октября).