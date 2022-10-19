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Национальная хоккейная лига заработала в прошлом сезоне 5,4 млрд долларов

Это на полмиллиарда больше, чем предполагалось до начала регулярного чемпионата
19 октября 2022 21:07
автор: Александр Евграфов

Сезон 2021/22 года в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оказался на полмиллиарда долларов доходнее, чем предполагалось изначально, сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттман, чьи слова приводятся на официальном сайте лиги.

По словам источника, это позволяет расширить возможности для увеличения потолка заработной платы хоккеистов. В сезоне 2022/23 года он составляет 82,5 млн долларов, увеличившись на один миллион по сравнению с тремя предыдущими.

Два сезона подряд потолок оставался неизменным из-за финансовых потерь от приостановки игр в связи с пандемией коронавируса. В то же время, лига не снижала его, хотя это и привело к дисбалансу пропорции равного распределения дохода между владельцами клубов и игроками.

Если эскроу баланс не будет достигнут, то потолок зарплат в следующем сезоне вновь будет увеличен на 1 миллион, а более существенное увеличение перенесут на сезон 2024/25.

«Бизнес хорошо развивается, и все выглядит так, что мы сможем достичь пропорции уже в этом сезоне. Либо будем очень близки к этому», - сказал Беттман.

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Это на полмиллиарда больше, чем предполагалось до начала регулярного чемпионата
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