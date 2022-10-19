ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу кряду в КХЛ

ЦСКА на своей площадке оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу московского клуба.
В составе хозяев отличились Антон Слепышев, дважды Даррен Диц, Ярослав Дыбленко и Владислав Каменев.
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Девина Броссо.
Таким образом, армейцы одержали шестую победу подряд и с 27 очками располагаются на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Китайская команда находится на 10-й строчке, имея в своем активе 19 очков.
В следующем матче ЦСКА примет дома «Автомобилист», а «Куньлунь» отправится в гости к СКА. Оба противостояния состоятся 21 октября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«ЦСКА» – «Куньлунь» – 5:1 (1:0,1:0, 3:1)
Голы:
1:0 – Слепышев (Провольнев, Григоренко), 16:11
2:0 – Дитц (Шарыченков), 35:46
3:0 – Дитц (Панкратов, Провольнев), 44:55
4:0 – Дыбленко (Сергеев), 45:18
4:1 – Броссо (Пу, Челиос), 55:32
5:1 – Каменев (), 59:51