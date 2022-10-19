СКА оказался сильнее «Автомобилиста» в матче лидеров Запада и Востока КХЛ

СКА на своей площадке оказался сильнее «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.
В составе победителей отличились Александр Никишин, Дмитрий Яшкин и Михаил Воробьев.
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Патриса Кормье.
Таким образом, клуб с берегов Невы с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Екатеринбургская команда находится на первой позиции Востока, имея в своем активе 29 очков.
В следующем матче СКА примет дома «Куньлунь», а «Автомобилист» отправится в гости к ЦСКА. Оба противостояния состоятся 21 октября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА – «Автомобилист» – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Никишин (Галимов, Колтыгин), 2:57
1:1 – Кормье (Трямкин, Василевский), 12:02
2:1 – Яшкин (Хуснутдинов, Воробьев), 23:24
3:1 – Воробьев (Грант), 50:00