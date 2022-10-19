СКА оказался сильнее «Автомобилиста» в матче лидеров Запада и Востока КХЛ

СКА на своей площадке оказался сильнее «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

В составе победителей отличились Александр Никишин, Дмитрий Яшкин и Михаил Воробьев.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Патриса Кормье.

Таким образом, клуб с берегов Невы с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Екатеринбургская команда находится на первой позиции Востока, имея в своем активе 29 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Куньлунь», а «Автомобилист» отправится в гости к ЦСКА. Оба противостояния состоятся 21 октября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА – «Автомобилист» – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Никишин (Галимов, Колтыгин), 2:57

1:1 – Кормье (Трямкин, Василевский), 12:02

2:1 – Яшкин (Хуснутдинов, Воробьев), 23:24

3:1 – Воробьев (Грант), 50:00