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«Ак Барс» одержал волевую победу, выиграв в овертайме у «Металлурга»

Казанские хоккеисты прервали шестиматчевую серию поражений, а магнитогорцы возглавили Восточную конференцию
19 октября 2022 22:04
автор: Александр Евграфов

Казанский «Ак Барс» в овертайме победил магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2, прервав серию из шести поражений подряд.

В составе победителей отличились Никита Евсеев (38-я минута), Александр Бурмистров (52) и Кристиан Хенкель (64). У гостей шайбы на свой счет записали Брендэн Лайпсик (30) и Николай Голдобин (56).

«Металлург», несмотря на поражение, за счет очка, добытого в овертайме, набрал 29 баллов в 20 играх и возглавил Восточную конференцию. «Ак Барс», завоевав 22 очка в 19 играх, поднялся на пятую строчку турнирной таблицы на Востоке.

Следующую игру «Металлург» проведет 21 октября на выезде против астанинского «Барыса», а днем поздже «Ак Барс» примет «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:2 (ОТ) (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Голы:

0:1 – Лайпсик (Майе), 29:48

1:1 – Евсеев (Галиев, Семенов), 37:32

2:1 – Бурмистров (Лямкин), 51:34

2:2 – Голдобин (Яковлев), 55:43 (бол.)

3:2 – Хенкель (Бурмистров), 63:21

Вратари: Мифтахов - Паскуале

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«Ак Барс» одержал волевую победу, выиграв в овертайме у «Металлурга»
Казанские хоккеисты прервали шестиматчевую серию поражений, а магнитогорцы возглавили Восточную конференцию
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