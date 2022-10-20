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Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Флоридой»

Россиянин ассистировал партнерам в эпизоде с одной из заброшенных шайб.
20 октября 2022 09:38
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Картер Верхеге. Еще по одной шайбе забросили Рудольф Балцерс и Джош Махура.

Гости ответили голами Ника Силера, Джеймса Ван Римсдайка, реализовавшего большинство, и Трэвиса Конекны.

Российский защитник «летчиков» Иван Проворов стал автором голевой передачи в эпизоде со второй заброшенной шайбой своей команды.

источник: «Советский спорт»
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