Два очка Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома проиграл «Виннпег Джетс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Нил Пайонк. Еще по одной шайбе забросили Сэм Ганье, реализовавший большинство, и Коул Перфетти.

Хозяева практически вытащили матч усилиями Микко Рантанена, оформившего дубль, и Валерия Ничушкина, забросившего одну шайбу и ассистировавшего своему партнеру. Отметим, что Ничушкин отличился в большинстве.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отыграл полный матч.