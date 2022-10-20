Тренер «Сент-Луиса» объяснил причины успешной игры Тарасенко

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе прокомментировал игру российского нападающего команды Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен».

«Три передачи в сегодняшнем матче? Игроки соперника концентрируются на нем и не дают ему пространство для броска, но он видит открытых партнеров и делится с ними шайбой, он умеет делать передачи», - приводит слова специалиста американская пресса.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Джастин Фолк. Еще по одной шайбе забросили Джордан Кайру и Брэйден Шенн.

Хозяева ответили голами Уилла Боргена, Райана Донато и Адама Ларссона.

Тарасенко стал автором трех результативных передач.