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«Амур» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хабаровские хоккеисты прервали пятиматчевую серию поражений
20 октября 2022 14:33
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Амура» одержали домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (3:2). Для подмосковных хоккеистов поражение стало четвертым подряд.

В составе победителей отличись Александр Шаров (14-я минута), Ярослав Лихачев (35) и Сергей Дубакин (58). У гостей шайбы забросили Степан Старков (30) и Скотт Уилсон (39).

«Витязь» с 24 очками сохранил пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Амур» с 15 очками замыкает таблицу Востока.

Следующую игру «Витязь проведет 22 октября в Новосибирске с «Сибирью», а днем позже «Амур» дома примет московский «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Витязь» (Московская область) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Голы:

1:0 – Шаров (Аляев, Балдаев), 13:23

1:1 – Старков (Рассказов), 29:55

2:1 – Лихачев (Корягин, Николишин), 34:42

2:2 – Уилсон (Рассказов, Кара), 38:44.

3:2 – Дубакин (Корягин, Йордан), 57:49

Вратари: Калниньш – Шикин

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