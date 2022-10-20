«Амур» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты «Амура» одержали домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (3:2). Для подмосковных хоккеистов поражение стало четвертым подряд.
В составе победителей отличись Александр Шаров (14-я минута), Ярослав Лихачев (35) и Сергей Дубакин (58). У гостей шайбы забросили Степан Старков (30) и Скотт Уилсон (39).
«Витязь» с 24 очками сохранил пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Амур» с 15 очками замыкает таблицу Востока.
Следующую игру «Витязь проведет 22 октября в Новосибирске с «Сибирью», а днем позже «Амур» дома примет московский «Спартак».
КХЛ
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«Амур» (Хабаровск) – «Витязь» (Московская область) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).
Голы:
1:0 – Шаров (Аляев, Балдаев), 13:23
1:1 – Старков (Рассказов), 29:55
2:1 – Лихачев (Корягин, Николишин), 34:42
2:2 – Уилсон (Рассказов, Кара), 38:44.
3:2 – Дубакин (Корягин, Йордан), 57:49
Вратари: Калниньш – Шикин