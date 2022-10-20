«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», одержав третью победу кряду в КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу уфимского клуба.

В составе победителей отличились Даниил Аймурзин, Григорий Панин, Шакир Мухамадуллин, Александр Кадейкин и Александер Хмелевский.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении: дважды Кирилла Пилипенко, Игоря Гераськина и Давида Думбадзе.

Таким образом, клуб из Башкортостана одержал третью победу кряду и с 27 очками находится на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Череповчане располагаются на восьмой строчке Запада, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче «СЮ» отправится в гости к «Ак Барсу» (22 октября), а «Северсталь» сыграет в Омске с «Авангардом» (23 октября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Салават Юлаев» – 4:5 (1:4,1:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Аймурзин (Кузьмин, Панин), 4:41

0:2 – Панин (Сучков, Бирюков), 9:21

0:3 – Мухамадуллин (Дроздов, Мерфи), 15:40

0:4 – Кадейкин (Сучков), 19:15

1:4 – Пилипенко (Вовченко, Денисов), 19:55

1:5 – Хмелевски (Кулемин), 30:07

2:5 – Пилипенко (Хабаров), 37:10

3:5 – Гераськин (Пресс, Абросимов), 46:00

4:5 – Думбадзе (Абросимов, Лишка), 49:20