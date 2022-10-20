Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Полунина помог «Локомотиву» победить московское «Динамо» в матче КХЛ

Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве.
20 октября 2022 21:51

«Локомотив» на выезде оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу ярославского клуба.

В составе гостей дубль оформил Александр Полунин. Также по одному разу отличились Степан Никулин и Егор Коршков.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Джордана Уэла и Ивана Муранова.

Таким образом, железнодорожники с 29 очками поднялись на вторую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Бело-голубые опустились на третью строчку, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем матче «Динамо» отправится в гости к одноименному клубу из Минска (22 октября), а «Локомотив» сыграет с тем же соперником, но на два дня позднее.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы:
1:0 – Уил (Сушко, Кудрявцев), 7:51
1:1 – Полунин (), 23:46
1:2 – Никулин (Иванов, Мисюль), 24:59
1:3 – Коршков (Каюмов, Андронов), 30:30
1:4 – Полунин (Красковский, Мисюль), 40:47
2:4 – Муранов (Бойков), 43:44

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дубль Полунина помог «Локомотиву» победить московское «Динамо» в матче КХЛ
Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве.
20.10.2022 21:51
Хоккей
«Торпедо» победило «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
Сочинская команда с 2018 года не может победить в Нижнем Новгороде
20.10.2022 21:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», одержав третью победу кряду в КХЛ
Встреча прошла в Череповце.
20.10.2022 21:15
Хоккей
«Амур» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хабаровские хоккеисты прервали пятиматчевую серию поражений
20.10.2022 14:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Сент-Луиса» объяснил причины успешной игры Тарасенко
Россиянин стал автором ассистентского хет-трика в последнем матче.
20.10.2022 11:07
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Два очка Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Виннипегом»
Обладатели Кубка Стэнли допустили домашнюю осечку.
20.10.2022 10:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Флоридой»
Россиянин ассистировал партнерам в эпизоде с одной из заброшенных шайб.
20.10.2022 09:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл»
Гости вырвали два очка в овертайме.
20.10.2022 09:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» одержал волевую победу, выиграв в овертайме у «Металлурга»
Казанские хоккеисты прервали шестиматчевую серию поражений, а магнитогорцы возглавили Восточную конференцию
19.10.2022 22:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу кряду в КХЛ
Игра состоялась в Москве.
19.10.2022 21:52
Хоккей
Кудерметова рвется в Техас, Шевченко меняет Россию на Казахстан. Новые приключения наших нейтралов
Стартовал предпоследний женский турнир теннисного сезона, где определяются все восемь участниц финала года. Хорошие шансы попасть туда имеют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – в Гвадалахаре обе россиянки начали с побед.
Закон суров, но справедлив ли? Как Федотова и Абаскаля «забанили» за слитое в сеть видео
КДК РФС обнародовал вердикт в отношении главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова по следам их перепалки во время дерби.
Овечкин продолжает штамповать голы в 37 лет. А как чувствовали себя в этом возрасте другие супербомбардиры НХЛ?
Александр Овечкин не оставляет попыток побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. До Великого еще больше ста шайб, но российский капитан «Вашингтона» не снижает темпов и перешагнув 37-летний рубеж. Насколько это нормально для лучшей хоккейной лиги мира?
«Позор, он ставит себя выше клуба!» Как Роналду взорвал ситуацию в «МЮ» очередным демаршем
Криштиану Роналду никак не смирится с потерей статуса примы и решился на новую некрасивую выходку.
У красно-синих — черно-белый комплекс! Как ЦСКА второй раз подряд проиграл «Торпедо»
В группе D Кубка России красно-синие на своем поле уступили автозаводцам 0:1 - с таким же счетом, как не так давно в РПЛ.
«Спартак» — непобедим! По крайней мере в Кубке России
В четвертом туре Кубка России москвичи взяли три очка в матче с «Факелом» (2:1), сохранили лидерство в группе B и гарантировали себе путевку в плей-офф.
Слепая вера в «Барселону» обошлась Дрейку в 833 тысячи долларов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика