Дубль Полунина помог «Локомотиву» победить московское «Динамо» в матче КХЛ

«Локомотив» на выезде оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу ярославского клуба.

В составе гостей дубль оформил Александр Полунин. Также по одному разу отличились Степан Никулин и Егор Коршков.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Джордана Уэла и Ивана Муранова.

Таким образом, железнодорожники с 29 очками поднялись на вторую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Бело-голубые опустились на третью строчку, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем матче «Динамо» отправится в гости к одноименному клубу из Минска (22 октября), а «Локомотив» сыграет с тем же соперником, но на два дня позднее.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Голы:

1:0 – Уил (Сушко, Кудрявцев), 7:51

1:1 – Полунин (), 23:46

1:2 – Никулин (Иванов, Мисюль), 24:59

1:3 – Коршков (Каюмов, Андронов), 30:30

1:4 – Полунин (Красковский, Мисюль), 40:47

2:4 – Муранов (Бойков), 43:44