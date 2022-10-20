«Торпедо» победило «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на своей площадке победили «Сочи» со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Максим Федотов (8-я минута), Кирилл Воронин (26), Николай Коваленко (29) и Сергей Гончарук (52). У гостей гол на счету Артема Николаева (27).
«Торпедо», набрав 25 очков, вышло на пятую строчку в Западной конференции, обойдя «Витязь». «Сочи», потерпев шестое поражение подряд, замыкает турнирную таблицу на Западе с девятью очками.
В следующей игре «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет 23 октября «Кунь Лунь», а «Сочи» в этот же день на своей площадке сыграет с одним из лидеров Восточной конференции, «Автомобилистом».
КХЛ
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«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Сочи» - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Федотов (Виноградов, Воронин), 07:12
2:0 – Воронин (Ларионов, Иванов), 25:29
2:1 – Николаев (Петьков, Пивцакин), 26:05
3:1 – Коваленко (Летунов, Ян), 28:59 (бол).
4:1 – Гончарук (Кручинин), 51:14
Вратари: Кульбаков – Третьяк