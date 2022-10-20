«Торпедо» победило «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Закон суров, но справедлив ли? Как Федотова и Абаскаля «забанили» за слитое в сеть видео

КДК РФС обнародовал вердикт в отношении главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова по следам их перепалки во время дерби.