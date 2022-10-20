Разин - о поражении от «Салавата Юлаева»: Были детские ошибки, но ребята бились

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после поражения своей команды от «Салавата Юлаева» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра была. Ребята вышли и бились. Да, были детские ошибки. Пропустили очень легкие шайбы. Но не отчаялись. Не ошибается только тот, кто на лавочке сидит», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

Добавим, что клуб из Башкортостана одержал третью победу кряду и с 27 очками находится на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Череповчане располагаются на восьмой строчке Запада, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче «СЮ» отправится в гости к «Ак Барсу» (22 октября), а «Северсталь» сыграет в Омске с «Авангардом» (23 октября).