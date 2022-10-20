Назаров - после поражения от «Торпедо»: Игра получилась интересной, благодарен ребятам

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров дал комментарий после поражения от «Торпедо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, игра получилась интересной, благодарен ребятам. Вратарь противника сыграл хорошо, были шансы, могли забросить, конечно, больше, чем одну, он выручил. Обе команды хотели победить, мы оказались слабее», - приводит слова специалиста пресс-служба «Сочи».

«Торпедо», набрав 25 очков, вышло на пятую строчку в Западной конференции, обойдя «Витязь». «Сочи», потерпев шестое поражение подряд, замыкает турнирную таблицу на Западе с девятью очками.

В следующей игре «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет 23 октября «Кунь Лунь», а «Сочи» в этот же день на своей площадке сыграет с одним из лидеров Восточной конференции, «Автомобилистом».