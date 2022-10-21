Передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес»

«Питтсбург» на своей площадке оказался сильнее «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Пингвинз».
В составе победителей отличились Ян Рутта, Джейк Гюнцель, Рикард Ракелль, Джефф Питри, Джефф Картер и Райан Пилинг. Российский форвард Евгений Малкин сделал результативную передачу.
«Кингз» ответили заброшенной шайбой в исполнении Карла Грундстрема.
В следующем матче «Питтсбург» отправится в гости к «Коламбусу», а «Лос-Анджелес» сыграет в столице США с «Вашингтоном». Оба противостояния состоятся 23 октября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Лос-Анджелес» – 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
Голы:
1:0 – Рутта (Цукер, Малкин), 4:04
2:0 – Генцел (Кросби, Летанг), 14:35
3:0 – Ракелль (Петтерссон, Петри), 18:19
4:0 – Петри (Хейнен), 24:13
5:0 – Картер (Петри, Капанен), 43:01
6:0 – Пелинг (), 44:38
6:1 – Грундстрем (Даути, Кларк), 57:32
Вратари: Джерри 39/40 – Дж. Куик 22/25, Петерсен 6/9.