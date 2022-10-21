«Вашингтон» уступил «Оттаве», Орлов сделал ассист

«Оттава» на своей площадке оказалась сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Сенаторз».
В составе победителей дубль оформил Дрейк Батерсон. Также по одному разу отличились Алекс Дебринкэт, Шейн Пинто и Тайлер Мотт.
«Кэпиталз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Ти Джея Оши и Энтони Манта, которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.
В следующем матче «Оттава» примет дома «Аризону» (22 октября), а «Вашингтон» сыграет на своем стадионе с «Лос-Анджелесом» (23 октября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» – «Вашингтон» – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Голы:
0:1 – Оши (Карлсон, Юханссон), 10:01
0:2 – Манта (Шири, Орлов), 10:35
1:2 – Батерсон (Дебринкат, Ткачак), 25:48
2:2 – Батерсон (Ткачак, Шабо), 27:39
3:2 – Пинто (Жозеф, Мотт), 45:53
4:2 – Мотт (), 59:23
5:2 – Дебринкат (Жиру), 59:52
Вратари: Форсберг 22/24 – Кюмпер 39/42.