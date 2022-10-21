Шайба Панарина и 24 сэйва Шестеркина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» на выезде оказался сильнее «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Шаркс».
В составе победителей отличились Эрик Карлссон, Логан Кутюр и Радим Шимек.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Филипа Хитила и Артемия Панарина. Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27.
В следующем матче «Сан-Хосе» отправится в гости к «Нью-Джерси» (23 октября), а «Рейнджерс» примут дома «Коламбус» (24 октября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Сан-Хосе» – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Кутюр (Карлссон, Канин), 6:02
1:1 – Хитил (Крайдер), 21:50
2:1 – Панарин (Трочек, Фокс), 29:05
2:2 – Шимек (Линдблум, Ньето), 33:10
2:3 – Карлссон (Гертл, Майер), 61:49
Вратари: Шестеркин 24/27 – Раймер 21/23.