«Айлендерс» уступили «Нью-Джерси», несмотря на 39 отраженных бросков Сорокина

«Нью-Джерси» на выезде оказался сильнее «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Девилз».
В составе победителей дубль оформил Ондржей Палат. Также по одному разу отличились Нико Хишир и Джек Хьюз.
Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Андерса Ли. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 39 бросков из 42.
В следующем матче «Нью-Джерси» примет дома «Сан-Хосе» (22 октября), а «Айлендерс» отправятся в гости к «Тампе-Бэй» (23 октября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы:
0:1 – Хьюз (Сиверсон), 21:35
0:2 – Палат (Хишир, Братт), 28:05
0:3 – Палат (Хишир, Братт), 55:28
1:3 – Ли (Барзэл, Палмиери), 56:44
1:4 – Хишир (), 59:25
Вратари: Сорокин 39/42 – Блэквуд 16/17.