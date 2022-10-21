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Капризов в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером»

Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.
21 октября 2022 09:41

«Миннесота» на своей площадке оказалась сильнее «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Уайлд».

Победную шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Кроме того, форвард отдал две результативные передачи. Также в составе хозяев отличились дважды Матс Цуккарелло и Сэм Стил.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Бо Хорвата, Нильса Омана и Дакоты Джошуа.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Бостону» (22 октября), а «Ванкувер» примет дома «Баффало» (23 октября).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Ванкувер» – 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Зукарелло-Асен (Миддлтон, Хартман), 4:37
1:1 – Хорват (Босер, Пирсон), 7:58
1:2 – Оман (Хьюз, Джошуа), 16:47
2:2 – Стил (Капризов), 19:00
2:3 – Джошуа (Оман, Экман-Ларссон), 33:37
3:3 – Зукарелло-Асен (Эддисон, Капризов), 48:31
4:3 – Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен), 63:02
Вратари: Флери 23/26 – Демко 33/37.

источник: «Советский спорт»
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