Хет-трик Свечникова не помог «Каролине» победить «Эдмонтон»

«Эдмонтон» на своей площадке оказался сильнее «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Ойлерз».
В составе победителей отличились Зак Хайман, Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
«Харрикейнз» ответили хет-триком в исполнении Андрея Свечникова. Также одной заброшенной шайбой отметился Мартин Нечас.
В следующем матче «Эдмонтон» примет дома «Сент-Луис» (22 октября), а «Каролина» отправится в гости к «Калгари» (23 октября).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» – «Каролина» – 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)
Голы:
1:0 – Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 8:22
1:1 – Свечников (Слэвин, Ахо), 21:38
2:1 – Маклауд (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 28:20
3:1 – Кэйн (Макдэвид), 30:21
3:2 – Свечников (Бернс, Нечас), 32:35
4:2 – Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман), 41:24
4:3 – Свечников (Ноусен, Ахо), 43:38
5:3 – Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 45:16
5:4 – Нечас (Бернс, Ахо), 48:55
6:4 – Макдэвид (Драйзайтль), 59:50
Вратари: Дж.Кэмпбелл 36/40 – Андерсен 27/32.