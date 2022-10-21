Свечников - о поражении от «Эдмонтона»: Рад, что сделал хет-трик, но проигрывать при этом тяжело

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников дал комментарий после поражения своей команды от «Эдмонтона» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард в этой встрече забросил три шайбы.

«Я рад, что сделал хет-трик, но проигрывать при этом тяжело. Мои одноклубники отдавали мне отличные передачи, и мне оставалось лишь забить», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

В следующем матче «Эдмонтон» примет дома «Сент-Луис» (22 октября), а «Каролина» отправится в гости к «Калгари» (23 октября).