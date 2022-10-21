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Определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ

Хоккеисты были определены голосованием среди журналистов.
21 октября 2022 13:32
автор: Александр Евграфов

Голосованием представителей СМИ, аккредитованных в Континентальной хоккейной лиги, были определены еще 12 участников Матча звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

В число участников попали дебютанты матча такого ранга Алексей Кручинин («Торпедо»), Дамир Жафяров (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск), Николай Голдобин («Металлург»), Либор Шулак («Адмирал»), Ярослав Лихачев («Амур») и Александр Шаров («Сибирь»).

Для Максима Шалунова («Локомотив»), Брэндона Ипа («Куньлунь Ред Стар»), Павла Порядина («Нефтехимик») матч звезд будет вторым в карьере, а для Анатолий Голышева («Автомобилист») – третьим.

Ранее болельщики выбрали 16 участников Фонбет Матча звезд КХЛ 2022, который состоится в Челябинске 10 и 11 декабря. Оставшиеся участники будут определены Лигой.

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