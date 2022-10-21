«Спартак» в серии буллитов победил на выезде «Адмирал» в матче КХЛ

Московский «Спартак» победил в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский «Адмирал» - 2:1. Исход решился в серии буллитов.
На шайбу гостей в исполнении Филипа Вароне (55-я минута), хозяева площадки ответили голом Михала Криштофа (58). Овертайм победителя не выявил. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Спартака». Решающая шайба на счету Максима Цыплакова.
«Спартак», набрав 25 очков, поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Западной конференции, а «Адмирал» с 21 очком на седьмом месте в Восточной.
Следующую игру «Спартак» проведет 23 октября в «Хабаровске» с «Амуром», а «Адмирал» 25 октября сыграет дома с череповецкой «Северсталью».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Голы:
0:1 – Вароне (Орлов, Заседа), 54:30
1:1 – Криштоф (Колби), 57:40
1:2 – Цыплаков (буллит)
Вратари: Серебряков – Рибар