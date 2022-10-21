Игрок «Салавата Юлаева» Аймурзин – о победе над «Северсталью»: Первый матч в сезоне. Не сразу влился

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Аймурзин высказался о гостевой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:4).

Отметим, что в прошедшей встрече форвард отличился одной заброшенной шайбой.

– Начались удаления во втором периоде, они нас подвели. Затем шайба просто начала залетать в ворота, любые отскоки были в пользу соперника. Хорошо, что смогли выиграть и надежно сыграть в конце матча. Первый матч в сезоне. Не сразу влился. Ровесники и взрослые помогали. Спасибо им, – приводит слова нападающего клубная пресс-служба уфимцев.

Добавим, что «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 20 играх.

22 октября команда из Уфы отправится в Казань, чтобы встретится с «Ак Барсом».