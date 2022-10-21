«Металлург» на выезде разгромил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в Астане забросил пять безответных шайб в ворота «Барыса» и прервал трехматчевую победную серию казахстанского клуба.

Гости трижды по ходу встречи реализовывали численное преимущество. В составе победителей дублем отличился Семен Кошелев (4-я и 34-я минута). Шайбы также забросили Николай Голдобин (5), Анатолий Никонцев (14) и Брендэн Лайпсик (17).

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 19 бросков. Эта игра стала второй «сухой» в сезоне и 90-й в карьере Кошечкина в КХЛ.

«Металлург», набрав 31 очко, укрепил лидерство в Восточной конференции, у «Барыса» 23 очка и четвертое место на Востоке.

Следующую игру «Барыс» проведет 23 октября в Нижнекамске с «Нефтехимиком», а днем позже «Металлург» дома примет «Ак Барс».

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«Барыс» (Астана) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:5 (0:4, 0:1, 0:0).

Голы:

0:1 – Кошелев (Никонцев), 03:08

0:2 – Голдобин (Карпов, Яковлев), 04:53 (бол.)

0:3 – Никонцев, 13:44 (бол.)

0:4 – Лайпсик (Керран), 16:11 (бол.)

0:5 – Кошелев (Никонцев, Земченок), 33:59.

Вратари: Бояркин – Кошечкин