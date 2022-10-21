Кожевников – о форме Панарина: Артемий уже Великий! 

Заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников поделился впечатлением от игры нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, забивший в пяти матчах подряд регулярного чемпионата НХЛ.

«От Панарина можно ожидать все что угодно. Он очень креативный игрок и всегда что-нибудь придумает. Артемий сто процентов ведущий хоккеист «Рейнджерс». Ему могут помешать только травмы в этом сезоне. Он может привести свою команду к победе в Кубке Стэнли в этом году, Артемий уже великий!» – приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

Напомним, что в текущем сезоне НХЛ Панарин забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач в 11 встречах. После пяти матчей «Рейнджерс» занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков.

24 октября клуб Панарина встретится с «Коламбусом».