Гашек встал на защиту чешских хоккеистов, выступающих в КХЛ

Бывший голкипер клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал президента Федерации хоккея Чехии Алоиза Гадамчика.

Гадамчик, выступил за то, чтобы не приглашать в сборную Чехии игроков из КХЛ, хотя ранее заявлял, что не видит в этом ничего предосудительного.

«Сначала он сказал, что все в порядке, а затем примерно через три недели вдруг проголосовал за обратную позицию. Мы даем людям сообщение: да, вы можете ехать в Россию, все в порядке. А потом, что-то не то. Согласен ли я с решением исполкома исключить из сборной хоккеистов КХЛ? Я так не чувствую. Какой бы ни была мораль, закон превыше всего», - сказал Гашек чешским журналистам.

Напомним, что ранее Гашек требовал, чтобы НХЛ не допустила игры российских хоккеистов в матчах «Нэшвила» и «Сан-Хосе», которые состоялись в Праге.

НХЛ не послушала экс-вратаря, потому что в этих встречах за «хищников» играл Яков Тренин, а за «акул» - Евгений Свечников.